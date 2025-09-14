Chainlink koers richting $100 – crypto expert analyseert LINK voor Q3 2025

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Chainlink koers blijft stijgen en analisten kijken steeds vaker naar de magische grens van $ 100. De LINK koers brak deze week uit een lang patroon en kreeg steun van nieuw institutioneel nieuws. Chainlink breekt uit een lang patroon Technische analisten zien een duidelijke doorbraak op de grafieken. De LINK koers brak boven een driehoek die al sinds 2022 is opgebouwd. Zulke patronen eindigen vaak in een forse uitbraak. Belangrijke niveaus liggen nu bij $ 30, $ 53 en uiteindelijk $ 100. $LINK pushing to break out of a 4 year symmetrical triangle. Time to pay attention. pic.twitter.com/AhqeLveQIE — Galaxy (@galaxyBTC) August 18, 2025 Op de korte termijn letten handelaren vooral op de zone rond $ 25. Als de prijs daar stevig boven blijft, kan de weg naar $ 30 snel open liggen. Aan de onderkant vormt $ 22 nu een belangrijke steun. Dat maakt het spel duidelijk. Boven $ 25 kan de rally versnellen, onder $ 22 dreigt een correctie.

Institutioneel geld stroomt richting LINK

Niet alleen de grafieken spreken boekdelen. Ook fundamenteel krijgt Chainlink steeds meer steun. Zo heeft investeringsbedrijf Caliber, genoteerd aan de Nasdaq, bevestigd dat het LINK tokens koopt als onderdeel van een nieuwe strategie. Volgens het bedrijf hoort Chainlink thuis in een moderne digitale portefeuille. GRAYSCALE JUST FILED S-1 FOR CHAINLINK $LINK ETF. pic.twitter.com/owyVeJppJB — Kyle Chassé / DD (@kyle_chasse) September 8, 2025 Daarnaast heeft Grayscale een aanvraag ingediend voor een Chainlink ETF. Daarmee zou LINK toegankelijk worden voor grote beleggers die niet zelf tokens willen vasthouden. Dit sluit aan bij een bredere trend. Steeds meer fondsen dienen aanvragen in voor altcoin ETF’s. Dat versterkt het idee dat de markt volwassen wordt en dat opkomende crypto klaar zijn voor institutionele adoptie. Waarom Chainlink profiteert van deze bull run De huidige markt is gunstig voor projecten die echte data koppelen aan blockchains. Precies daar blinkt Chainlink in uit. Het netwerk levert betrouwbare oracles die worden gebruikt door tientallen blockchains en grote financiële instellingen. In augustus sloot Chainlink nog een deal met het Amerikaanse ministerie van Handel om economische data on-chain te zetten. Dit geeft de technologie een stempel van betrouwbaarheid. Analisten verwachten dat zulke samenwerkingen in de komende bull run juist die altcoins omhoog tillen die echte toepassingen hebben. Bitcoin blijft de basis van de markt, maar in elke cyclus zijn er populaire crypto die harder stijgen dan de markt. Chainlink hoort daar dit kwartaal zeker bij. Vooruitzichten richting $ 100 Hoe realistisch is een LINK koers van $ 100? Technisch gezien wijst de driehoek-uitbraak op een koersdoel dat daar in de buurt ligt. Fundamenteel zien we dat grote partijen instappen, en dat kan de vraag structureel verhogen. The next move for Chainlink $LINK could send it toward $100. pic.twitter.com/BxkakH5jpl — Ali (@ali_charts) September 10, 2025 Wel is het belangrijk te beseffen dat dit niet in een rechte lijn gaat. Analisten noemen $ 30 en $ 53 als tussenstappen. Pas als die niveaus overtuigend worden doorbroken, komt $ 100 echt in beeld. Dat maakt het einde van 2025 het ideale moment om geld te verdienen met crypto. Voor beleggers die zich afvragen welke crypto kopen in deze fase van de bull run, blijft LINK interessant. Het combineert bewezen technologie met nieuwe institutionele steun. En dat maakt het een van de sterkste kandidaten om door te stoten in Q3 2025. Sterker dan ooit De Chainlink koers staat sterker dan ooit. Zowel de technische patronen als de fundamentele ontwikkelingen wijzen omhoog. Terwijl de markt in een nieuwe bull run belandt, kan LINK koers zich ontwikkelen tot een van de best presterende altcoins. Met de steun van grote fondsen, samenwerkingen met de Amerikaanse overheid en een duidelijke uitbraak op de grafieken lijkt de weg vrij. De vraag is niet of, maar wanneer de markt opnieuw naar de $ 100 kijkt. Voor beleggers is dit het moment om scherp te volgen hoe Chainlink zich positioneert in het hart van de crypto revolutie. Lees ook het artikel over de Altseason index die hoogste punt van 2025 bereikt. Meme coins laten ook weer van zich horen

Nu de bull run op het punt staat om te ontploffen, laten ook de meme coins weer van zich horen. DOGE vecht rond de $ 0,25 en lijkt weer nieuwe instroom te hebben gevonden. Praat mee op onze socials!

Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt.

Chat met ons
Geef je mening
Bekijk onze video's

