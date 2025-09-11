Chainlink reserves increased by approximately 43,000 LINK tokens, bringing total holdings to approximately $6.6 million.

Par : PANews
2025/09/11 23:47
Chainlink
PANews reported on September 11th that Chainlink released a reserve data update on the X platform, reporting an increase of 43,034.62 LINK tokens in its reserves today. As of September 11th, Chainlink's reserves held a total of 280,048.69 LINK tokens (currently worth approximately $6.6 million).

LiveBitcoinNews2025/09/11 23:45
PANews2025/05/08 15:28
PANews2025/06/19 07:16
