Chanlink Breaks Out to a Weekly High as New Partnerships Boost On-Chain Adoption

Chainlink ($LINK) has quietly surged to a weekly high of $23.92, according to LunarCrush data. The price jump comes as a wave of new partnerships and integrations position Chainlink as a key player in the next phase of blockchain infrastructure. One major driver is a new partnership with UBS and DigiFT. Under the Hong Kong
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.