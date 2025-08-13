ChatGPT launches GPT-5 multimodal selection and model personalization updates

PANews reported on August 13th that Sam Altman released an update for ChatGPT, adding three new GPT-5 modes: "Auto," "Fast," and "Thinking," which users can switch between based on their needs. The GPT-5 Thinking mode is limited to 3,000 messages per week, after which GPT-5 Thinking mini is available, with a single context limit of 196,000 tokens. The 4o model has been relaunched, and paid users can add more models through settings. 4.5 is only available for Pro users. Officials are developing a gentler personality for GPT-5 and plan to support user-defined model personalities.

