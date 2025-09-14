China and the United States hold talks on economic and trade issues in Spain

Par : PANews
2025/09/14 20:27
PANews reported on September 14th that according to Xinhua News Agency, China and the United States held talks on economic and trade issues in Madrid, Spain on September 14th, local time. (Xinhua News Agency)

