China pauzeert RWA-tokenisatie in Hongkong

De snelle opkomst van tokenisatie van real world assets leek Hongkong goed op de kaart te zetten als het Aziatische punt voor digitale activa. Toch heeft Peking nu roet in het eten gegooid. De China Securities Regulatory Commission zou verschillende Chinese brokers hebben verzocht hun activiteiten rond RWA tokenisatie in Hongkong tijdelijk te pauzeren. De officiële reden blijft onduidelijk, maar de gevolgen voor investeerders en bedrijven zijn direct zichtbaar. Wat is RWA-tokenisatie? RWA-tokenisatie maakt het mogelijk om activa zoals vastgoed, obligaties of grondstoffen om te zetten in digitale tokens op de blockchain. Dit proces trekt wereldwijd de aandacht van banken, fondsen en fintechs. Hongkong zag hierin een kans om internationale spelers aan te trekken en ontwikkelde wetgevende kaders die innovatie moesten ondersteunen. Waar Hongkong experimenten juist stimuleerde, bleef Beijing altijd terughoudend. Het nieuwe ingrijpen van de CSRC benadrukt dat voorzichtigheid en risicobeheersing voor China zwaarder wegen dan snelle groei. Onzekerheid onder investeerders Voor investeerders betekent het besluit vooral extra onzekerheid. De aandelenkoersen van meerdere Chinese brokers met vestigingen in Hongkong daalden direct met enkele procenten na bekendmaking van de maatregel. Zo zagen we dit als een signaal dat Beijing zijn grip op offshore activiteiten niet wil verliezen, ook niet in de financieel autonome regio Hongkong. Hoewel analisten benadrukken dat dit geen definitief verbod is, kan de pauze wel leiden tot vertraging van projecten en pilots waar internationale partijen bij betrokken zijn. Voor bedrijven die zich in Hongkong wilden vestigen heerst dan ook de vraag of de stad daadwerkelijk de beloofde veilige en stabiele omgeving kan blijven bieden. Politieke en economische context Het besluit kan niet los worden gezien van de bredere geopolitieke en economische context. Sinds 2021 voert China een streng beleid tegen crypto handel en mining, met het argument dat dit nodig is om financiële stabiliteit te waarborgen. Hongkong probeert ondertussen juist een leidende rol te spelen door gereguleerde kaders voor crypto op te zetten. Deze tegenstelling creëert een tegenstrijd. Enerzijds wil Beijing voorkomen dat financiële innovaties te snel of ongecontroleerd groeien. Anderzijds kan het de internationale positie van Hongkong als fintech-hub onder druk zetten. Voor de stad is het dus balanceren tussen innovatie en politieke afstemming. Blik op de toekomst Hoe lang de pauze zal duren is op dit moment nog onduidelijk. Analisten zien de stap eerder als een correctie dan als een definitief einde van RWA initiatieven. Hongkongse beleidsmakers benadrukken bovendien dat hun lange termijn doel blijft om een transparant ecosysteem voor digitale activa op te bouwen. De wereldwijde marktverwachting voor tokenisatie blijft positief. Sommige prognoses spreken van een marktwaarde boven de 2 biljoen dollar in 2030. Als Hongkong erin slaagt duidelijke en betrouwbare regelgeving neer te zetten, kan de huidige tegenslag uiteindelijk zelfs bijdragen aan sterkere investeerdersvertrouwen. Voorlopig geldt dat bedrijven en beleggers voorzichtig moeten zijn. Het bericht China pauzeert RWA-tokenisatie in Hongkong is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 