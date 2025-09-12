Christie's closes digital art department, NFT business comes to an end

PANews reported on September 12th that CoinDesk has closed its digital art department and terminated its pilot program for selling NFT artworks. Two employees, including Nicole Sales Giles, have resigned, leaving only specialist Sebastian Sanchez in New York. Data shows that NFT market transaction volume fell 45% quarter-over-quarter to $ 867 million in the first quarter, with the floor prices of major NFT projects falling sharply, while Ethereum saw a 76% increase over the same period.

