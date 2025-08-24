CICC: The probability of the Federal Reserve cutting interest rates in September has increased significantly

PANews reported on August 24 that according to Jinshi, a research report by CICC stated that Federal Reserve Chairman Powell pointed out at the Jackson Hole Central Bank Annual Meeting that the United States is facing the dual challenges of inflationary pressure and a cooling labor market, but particularly emphasized the economic downturn risks shown by the cooling labor market. The dovish remarks greatly increased the probability of a rate cut in September, and the US dollar index plunged.

