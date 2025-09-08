Circle Announces USDC and CCTP V2 Coming to Hyperliquid

PANews reported on September 8th that Circle's official blog post announced that native USDC and CCTP V2 will be deployed on the Hyperliquid blockchain, supporting deposits and withdrawals of USDC across HyperCore and HyperEVM applications. Users will be able to access institutional-grade deposits and withdrawals through Circle Mint, while developers will be able to leverage CCTP V2 to enable secure cross-chain transfers of USDC between Hyperliquid and other supported blockchains. USDC will serve as the core stablecoin for financial applications and transactions within the Hyperliquid ecosystem.

