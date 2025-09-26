Circle test omkeerbare transacties – crypto met refunds?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Wie een transactie uitvoert op de blockchain weet dat deze permanent is, zonder mogelijkheid tot terug draaien. Dat maakt het systeem betrouwbaar en ongevoelig voor manipulatie. Toch onderzoekt Circle nu een goed idee. Het bedrijf wil bekijken of het mogelijk is om transacties in bepaalde gevallen toch terug te draaien. Daarmee lijkt Circle een brug te willen slaan tussen de harde finaliteit van crypto en flexibiliteit. Refunds als bescherming tegen fraude De aanleiding voor deze stap heeft te maken met het beschermen van consumenten. Bij fraude of een foutieve betaling kan een bank of creditcardmaatschappij het geld vaak terughalen. Volgens Circle president Heath Tarbert moet crypto ook zulke waarborgen kunnen bieden. Hij benadrukte dat het niet gaat om een terug knop, maar om specifieke situaties waarin partijen vooraf voorwaarden afspreken. Het doel is om fraude te bestrijden en vertrouwen te winnen bij nieuwe gebruikers die nu sceptisch zijn om stablecoins te gebruiken. Arc als blockchain voor instituties Tegelijkertijd bouwt Circle aan Arc, een nieuw blockchain platform dat is ontworpen voor banken, asset managers en andere instellingen. Binnen Arc zouden transacties niet standaard omkeerbaar worden, maar er zou een extra protocol laag bestaan waarmee partijen onderling een betaling kunnen regelen als er iets misgaat. Introducing Arc, the home for stablecoin finance.@Arc is an open Layer-1 blockchain purpose-built to drive the next chapter of financial innovation powered by stablecoins. Designed to provide an enterprise-grade foundation for payments, FX, and capital markets, Arc delivers… pic.twitter.com/Z8FHUls1xY — Circle (@circle) August 12, 2025 Dit werkt vergelijkbaar met een refund in het traditionele betalingsverkeer. Bovendien komt er een vertrouwelijkheidslaag die bedragen versleutelt, zodat instellingen betalingen kunnen doen zonder dat de hele wereld kan meekijken. Mogelijke doorbraak voor stablecoins Als Circle erin slaagt om dit systeem te ontwikkelen, kan het een doorbraak betekenen voor stablecoins. Grote financiële partijen hebben herhaaldelijk aangegeven dat de afwezigheid van fraudebescherming een obstakel vormt voor adoptie. Als terugdraaiing mogelijk is kan dat bezwaar verdwijnen en kan USDC aantrekkelijker worden voor internationale betalingen. Analisten zien hierin een kans voor Circle om zich te onderscheiden van Tether. Kritiek vanuit de crypto community Niet iedereen is overtuigd van deze koers. Voor veel crypto volgers is het niet terugdraaien belangrijk. Een transactie die niet te wijzigen is, garandeert dat niemand kan ingrijpen of censureren. Het idee van betalingen roept daarom felle kritiek op. Tegenstanders vrezen dat de deur wordt geopend naar centralisatie en politieke druk, waarbij machtige partijen kunnen bepalen welke transacties wel en niet geldig zijn. Balans tussen zekerheid en innovatie Toch lijkt Circle vastbesloten om te onderzoeken hoe deze balans gevonden kan worden. Tarbert benadrukte dat het nog om vroege gesprekken gaat en dat het terugdraaien van transacties alleen in zeer beperkte en vooraf afgesproken situaties mogelijk zou zijn. Daarmee probeert Circle tegemoet te komen aan de eisen van financiële instellingen, zonder volledig afstand te nemen van de kernprincipes van blockchain. Of dit experiment de basis wordt voor de toekomst van stablecoins, hangt af van de bereidheid van de markt om het te accepteren. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Circle test omkeerbare transacties – crypto met refunds? is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Wie een transactie uitvoert op de blockchain weet dat deze permanent is, zonder mogelijkheid tot terug draaien. Dat maakt het systeem betrouwbaar en ongevoelig voor manipulatie. Toch onderzoekt Circle nu een goed idee. Het bedrijf wil bekijken of het mogelijk is om transacties in bepaalde gevallen toch terug te draaien. Daarmee lijkt Circle een brug te willen slaan tussen de harde finaliteit van crypto en flexibiliteit. Refunds als bescherming tegen fraude De aanleiding voor deze stap heeft te maken met het beschermen van consumenten. Bij fraude of een foutieve betaling kan een bank of creditcardmaatschappij het geld vaak terughalen. Volgens Circle president Heath Tarbert moet crypto ook zulke waarborgen kunnen bieden. Hij benadrukte dat het niet gaat om een terug knop, maar om specifieke situaties waarin partijen vooraf voorwaarden afspreken. Het doel is om fraude te bestrijden en vertrouwen te winnen bij nieuwe gebruikers die nu sceptisch zijn om stablecoins te gebruiken. Arc als blockchain voor instituties Tegelijkertijd bouwt Circle aan Arc, een nieuw blockchain platform dat is ontworpen voor banken, asset managers en andere instellingen. Binnen Arc zouden transacties niet standaard omkeerbaar worden, maar er zou een extra protocol laag bestaan waarmee partijen onderling een betaling kunnen regelen als er iets misgaat. Introducing Arc, the home for stablecoin finance.@Arc is an open Layer-1 blockchain purpose-built to drive the next chapter of financial innovation powered by stablecoins. Designed to provide an enterprise-grade foundation for payments, FX, and capital markets, Arc delivers… pic.twitter.com/Z8FHUls1xY — Circle (@circle) August 12, 2025 Dit werkt vergelijkbaar met een refund in het traditionele betalingsverkeer. Bovendien komt er een vertrouwelijkheidslaag die bedragen versleutelt, zodat instellingen betalingen kunnen doen zonder dat de hele wereld kan meekijken. Mogelijke doorbraak voor stablecoins Als Circle erin slaagt om dit systeem te ontwikkelen, kan het een doorbraak betekenen voor stablecoins. Grote financiële partijen hebben herhaaldelijk aangegeven dat de afwezigheid van fraudebescherming een obstakel vormt voor adoptie. Als terugdraaiing mogelijk is kan dat bezwaar verdwijnen en kan USDC aantrekkelijker worden voor internationale betalingen. Analisten zien hierin een kans voor Circle om zich te onderscheiden van Tether. Kritiek vanuit de crypto community Niet iedereen is overtuigd van deze koers. Voor veel crypto volgers is het niet terugdraaien belangrijk. Een transactie die niet te wijzigen is, garandeert dat niemand kan ingrijpen of censureren. Het idee van betalingen roept daarom felle kritiek op. Tegenstanders vrezen dat de deur wordt geopend naar centralisatie en politieke druk, waarbij machtige partijen kunnen bepalen welke transacties wel en niet geldig zijn. Balans tussen zekerheid en innovatie Toch lijkt Circle vastbesloten om te onderzoeken hoe deze balans gevonden kan worden. Tarbert benadrukte dat het nog om vroege gesprekken gaat en dat het terugdraaien van transacties alleen in zeer beperkte en vooraf afgesproken situaties mogelijk zou zijn. Daarmee probeert Circle tegemoet te komen aan de eisen van financiële instellingen, zonder volledig afstand te nemen van de kernprincipes van blockchain. Of dit experiment de basis wordt voor de toekomst van stablecoins, hangt af van de bereidheid van de markt om het te accepteren. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Circle test omkeerbare transacties – crypto met refunds? is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Circle test omkeerbare transacties – crypto met refunds?

Par : Coinstats
2025/09/26 01:31
MetYa
MET$0.2298-1.11%
Wink
LIKE$0.007784-2.26%
OP
OP$0.6509-5.76%
MANTRA
OM$0.1608-7.42%
Lorenzo Protocol
BANK$0.07123-15.41%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Wie een transactie uitvoert op de blockchain weet dat deze permanent is, zonder mogelijkheid tot terug draaien. Dat maakt het systeem betrouwbaar en ongevoelig voor manipulatie. Toch onderzoekt Circle nu een goed idee. Het bedrijf wil bekijken of het mogelijk is om transacties in bepaalde gevallen toch terug te draaien. Daarmee lijkt Circle een brug te willen slaan tussen de harde finaliteit van crypto en flexibiliteit. Refunds als bescherming tegen fraude De aanleiding voor deze stap heeft te maken met het beschermen van consumenten. Bij fraude of een foutieve betaling kan een bank of creditcardmaatschappij het geld vaak terughalen. Volgens Circle president Heath Tarbert moet crypto ook zulke waarborgen kunnen bieden. Hij benadrukte dat het niet gaat om een terug knop, maar om specifieke situaties waarin partijen vooraf voorwaarden afspreken. Het doel is om fraude te bestrijden en vertrouwen te winnen bij nieuwe gebruikers die nu sceptisch zijn om stablecoins te gebruiken. Arc als blockchain voor instituties Tegelijkertijd bouwt Circle aan Arc, een nieuw blockchain platform dat is ontworpen voor banken, asset managers en andere instellingen. Binnen Arc zouden transacties niet standaard omkeerbaar worden, maar er zou een extra protocol laag bestaan waarmee partijen onderling een betaling kunnen regelen als er iets misgaat. Introducing Arc, the home for stablecoin finance.@Arc is an open Layer-1 blockchain purpose-built to drive the next chapter of financial innovation powered by stablecoins. Designed to provide an enterprise-grade foundation for payments, FX, and capital markets, Arc delivers… pic.twitter.com/Z8FHUls1xY — Circle (@circle) August 12, 2025 Dit werkt vergelijkbaar met een refund in het traditionele betalingsverkeer. Bovendien komt er een vertrouwelijkheidslaag die bedragen versleutelt, zodat instellingen betalingen kunnen doen zonder dat de hele wereld kan meekijken. Mogelijke doorbraak voor stablecoins Als Circle erin slaagt om dit systeem te ontwikkelen, kan het een doorbraak betekenen voor stablecoins. Grote financiële partijen hebben herhaaldelijk aangegeven dat de afwezigheid van fraudebescherming een obstakel vormt voor adoptie. Als terugdraaiing mogelijk is kan dat bezwaar verdwijnen en kan USDC aantrekkelijker worden voor internationale betalingen. Analisten zien hierin een kans voor Circle om zich te onderscheiden van Tether. Kritiek vanuit de crypto community Niet iedereen is overtuigd van deze koers. Voor veel crypto volgers is het niet terugdraaien belangrijk. Een transactie die niet te wijzigen is, garandeert dat niemand kan ingrijpen of censureren. Het idee van betalingen roept daarom felle kritiek op. Tegenstanders vrezen dat de deur wordt geopend naar centralisatie en politieke druk, waarbij machtige partijen kunnen bepalen welke transacties wel en niet geldig zijn. Balans tussen zekerheid en innovatie Toch lijkt Circle vastbesloten om te onderzoeken hoe deze balans gevonden kan worden. Tarbert benadrukte dat het nog om vroege gesprekken gaat en dat het terugdraaien van transacties alleen in zeer beperkte en vooraf afgesproken situaties mogelijk zou zijn. Daarmee probeert Circle tegemoet te komen aan de eisen van financiële instellingen, zonder volledig afstand te nemen van de kernprincipes van blockchain. Of dit experiment de basis wordt voor de toekomst van stablecoins, hangt af van de bereidheid van de markt om het te accepteren. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Circle test omkeerbare transacties – crypto met refunds? is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge

Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge

The surge follows a difficult August, when investors pulled out more than $750 million while rotating capital into Ethereum-focused funds. […] The post Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge appeared first on Coindoo.
Moonveil
MORE$0.07793-8.04%
Partager
Coindoo2025/09/18 01:15
Partager
Moonshot MAGAX vs Shiba Inu: The AI-Powered Meme-to-Earn Revolution Challenging a Meme Coin Giant

Moonshot MAGAX vs Shiba Inu: The AI-Powered Meme-to-Earn Revolution Challenging a Meme Coin Giant

Discover how Moonshot MAGAX’s AI-powered meme-to-earn platform outpaces Shiba Inu with innovative tokenomics and growth potential in 2025.
BitShiba
SHIBA$0.000000000505-12.32%
Sleepless AI
AI$0.1144-10.41%
Memecoin
MEME$0.002192-8.32%
Partager
Blockchainreporter2025/09/18 03:15
Partager
What are Non-Fungible Tokens? (NFT) How It Works

What are Non-Fungible Tokens? (NFT) How It Works

Hey crypto enthusiasts, have you ever thought about purchasing an NFT? Do you know one thing? NFT offers various benefits to users, and its use cases are long and wide-ranging. Applications for NFTs exist in distinct fields such as real estate, domain names, music, and visual arts. Despite the bright future of NFTs, it is ... Read more The post What are Non-Fungible Tokens? (NFT) How It Works appeared first on BiteMyCoin.
NFT
NFT$0.0000004342-0.61%
Everscale
EVER$0.01614-5.44%
RealLink
REAL$0.05971-6.99%
Partager
Bitemycoin2025/09/26 02:30
Partager

Actualités tendance

Plus

Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge

Moonshot MAGAX vs Shiba Inu: The AI-Powered Meme-to-Earn Revolution Challenging a Meme Coin Giant

What are Non-Fungible Tokens? (NFT) How It Works

Ripple’s XRP ETF Countdown: Could This Be the Spark for a $5–$7 Surge?

SharpLink Partners with Superstate to Launch Tokenized SBET on Ethereum