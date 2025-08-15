Citigroup Considers Providing Custody and Payment Services for Stablecoin and Cryptocurrency ETFs

PANews reported on August 15th that Biswarup Chatterjee, global head of partnerships and innovation at Citigroup's services division, said in an interview that the bank is exploring stablecoin custody and other services. Citigroup is also exploring providing custody services for digital assets that underpin cryptocurrency-related investment products. For example, since the US SEC approved such products last year, many asset management firms have launched ETFs tracking the spot price of Bitcoin. Furthermore, Citigroup is developing services that allow clients to transfer stablecoins between accounts or convert them into US dollars for instant payments, and is discussing related use cases with clients.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.