PANews reported on September 26 that according to Jinshi, Citi said that it expects global economic growth to slow to below 2% in the second half of 2025 and to rebound to 2.5% in 2026. The impact of tariffs may become increasingly greater.

Citigroup: Global economic growth is expected to slow to below 2% in the second half of 2025

Par : PANews
2025/09/26 23:28


