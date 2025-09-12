CleanCore bezit 500 miljoen Dogecoin in schatkist terwijl eerste DOGE ETF vertraging oploopt

CleanCore Solutions, een fabrikant van systemen voor reiniging met ozonwater, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn ambitie om 1 miljard Dogecoin in de bedrijfsreserve op te bouwen. Het bedrijf meldde donderdag dat het inmiddels meer dan 500 miljoen DOGE bezit. Met een aankoop van 285,42 miljoen DOGE op maandag en een extra aankoop van 130 miljoen dollar aan Dogecoin op donderdag, ligt het bedrijf op schema om binnen dertig dagen het beoogde miljard tokens te behalen. 5 procent van alle Dogecoin CleanCore wil op langere termijn 5 procent van de totale circulerende voorraad van Dogecoin aanhouden. Volgens chief investment officer Marco Margiotta toont het bereiken van de grens van 500 miljoen DOGE de snelheid en schaal van het strategische plan. Margiotta, tevens CEO van House of Doge, benadrukte dat het doel is om Dogecoin te vestigen als een vooraanstaande reserve asset. Ook wil het bedrijf de bredere toepassing van Dogecoin stimuleren voor betalingen, tokenization, staking achtige producten en internationale geldtransfers. CleanCore was het eerste beursgenoteerde bedrijf dat samen met de Dogecoin Foundation en House of Doge een officiële DOGE treasury opzette. Op 3 september maakte het bedrijf bekend 175 miljoen dollar op te halen via een private plaatsing om de Dogecoin aankopen te financieren. De aankondiging leidde destijds tot een koersdaling van 60 procent van het aandeel, maar het bedrijf wist de private plaatsing twee dagen later succesvol af te ronden. Koers en marktreactie Het aandeel CleanCore Solutions, met tickersymbool ZONE, sloot donderdag op 3,98 dollar, een daling van 0,25 procent. In de handel na sluiting steeg het aandeel echter met 11,81 procent naar 4,45 dollar, zo blijkt uit cijfers van Google Finance. Ondanks de recente schommelingen is het aandeel dit jaar al meer dan 200 procent gestegen. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 26 procent op jaarbasis, terwijl de nettowinstmarge met 229 procent daalde. Ondertussen steeg de Dogecoin koers in de afgelopen zeven dagen met bijna 23 procent, aldus CoinGecko. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Eerste DOGE ETF opnieuw vertraagd De eerste Amerikaanse spot Dogecoin ETF, de Rex Osprey Doge ETF (DOJE), zou donderdag worden gelanceerd. Bloomberg ETF analist Eric Balchunas liet op X weten dat de introductie echter opnieuw is uitgesteld en nu pas volgende week wordt verwacht. UPDATE: we got a little rain delay, $DOJE is now scheduled to begin trading Friday 9/12, not today. https://t.co/admrTc7UGo — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 11, 2025 Volgens Balchunas wordt momenteel gemikt op een lancering op donderdag. Pioniers als Strategy wijzen de weg Het agressieve aankoopbeleid van CleanCore doet denken aan de vroege stappen van Strategy, het beursgenoteerde bedrijf dat bekendstaat als pionier in het aanleggen van een grote Bitcoin reserve. Strategy liet zien dat beursgenoteerde bedrijven niet alleen passief in crypto kunnen investeren, maar daadwerkelijk hun balans kunnen inzetten om een digitale schatkist op te bouwen. Die stap zette destijds de toon voor andere ondernemingen en zorgde voor een golf van institutionele belangstelling voor crypto-reserves. Waar Strategy de trend startte met Bitcoin, kiest CleanCore nu voor Dogecoin. Dit markeert een nieuwe fase waarin bedrijven verschillende digitale assets overwegen als onderdeel van hun financiële strategie. De keuze van CleanCore onderstreept dat crypto-reserves zich niet langer beperken tot Bitcoin en dat ook andere munten, zoals Dogecoin, een rol kunnen spelen in de balans van beursgenoteerde ondernemingen. Met de verwachte lancering van de eerste spot DOGE ETF in het vooruitzicht kan de institutionele interesse in Dogecoin verder toenemen. CleanCore lijkt zich met zijn snelle opbouw van de Dogecoin treasury te positioneren als een van de eerste grote spelers in dit nieuwe hoofdstuk van crypto adoptie. Doe je eigen onderzoek.

