CleanCore increases its holdings of Dogecoin by 100 million, exceeding 600 million

Par : PANews
2025/09/16 22:37
DOGE
DOGE$0.26653+0.79%
Housecoin
HOUSE$0.012993+1.46%

PANews reported on September 16th that NYSE American- listed CleanCore Solutions ( ZONE ) has purchased an additional 100 million Dogecoins ( DOGE ), bringing its total holdings to over 600 million. Earlier this month, CleanCore launched a $175 million Dogecoin reserve, aiming to increase its holdings to 1 billion within 30 days, with the long-term goal of acquiring 5% of the circulating supply of DOGE . The company, backed by the Dogecoin Foundation and the House of Doge , aims to promote DOGE's use as a reserve asset and in payment, tokenization, remittance, and quasi-staking products. Since the reserve was launched, the price of DOGE has risen by over 25% .

Trump sues New York Times for $15 billion

PANews reported on September 16 that according to CoinDesk, Donald Trump has filed a $15 billion defamation lawsuit against The New York Times, claiming that its reporting damaged his personal reputation, business, Truth Social and the $TRUMP crypto project.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.582+1.40%
PANews2025/09/16 22:08
Markets will watch Powell’s tone and yield curve to decide rate cut reaction

The Federal Reserve’s big decision is coming on Wednesday, when Chair Jerome Powell will confirm if the US central bank has made its first interest rate cut since 2024. Futures markets have already priced in a 25 basis point reduction, which would bring the federal funds target range to between 4.00% and 4.25%.  In the […]
Lorenzo Protocol
BANK$0.0922+12.49%
Cryptopolitan2025/09/16 22:09
A panoramic interpretation of the current status of DeFi development: Aave and Lido become the highest TVL protocols, and Solana ranks second among the public chains

DeFi is still largely dominated by Ethereum and its EVM ecosystem.
DeFi
DEFI$0.001713+0.88%
MetaDOS
SECOND$0.0000118--%
AaveToken
AAVE$292.9-1.44%
PANews2025/05/02 09:42
