CleanCore increases its holdings of Dogecoin by 100 million, exceeding 600 million

PANews reported on September 16th that NYSE American- listed CleanCore Solutions ( ZONE ) has purchased an additional 100 million Dogecoins ( DOGE ), bringing its total holdings to over 600 million. Earlier this month, CleanCore launched a $175 million Dogecoin reserve, aiming to increase its holdings to 1 billion within 30 days, with the long-term goal of acquiring 5% of the circulating supply of DOGE . The company, backed by the Dogecoin Foundation and the House of Doge , aims to promote DOGE's use as a reserve asset and in payment, tokenization, remittance, and quasi-staking products. Since the reserve was launched, the price of DOGE has risen by over 25% .

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.