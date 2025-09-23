CleanSpark has successfully secured a $100 million credit line from Coinbase Prime, signaling a major financial maneuver designed to accelerate growth. By using this credit facility, CleanSpark aims to expand its operations without needing to sell its existing Bitcoin assets or issue new equity, thus protecting the interests of its current shareholders.
Continue Reading:CleanSpark Embraces New Financial Strategy
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.