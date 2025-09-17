CME plans to launch Solana and XRP futures options on October 13

PANews reported on September 17th that CME Group announced plans to launch Solana ( SOL ) and XRP futures and options on October 13th , pending regulatory approval. The new products will include SOL , Micro SOL , XRP , and Micro XRP futures and options, supporting daily, monthly, and quarterly expiration dates. Since their launch, Solana and XRP futures contracts have accumulated trading volume exceeding 540,000 and 370,000 contracts, respectively. In August alone, Solana futures averaged 9,000 daily contracts, while XRP futures averaged 6,600 daily contracts.

