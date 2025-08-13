Coinbase announces the restart of stablecoin fund guidance

PANews reported on August 13th that, according to The Block, Coinbase announced the relaunch of its Stablecoin Bootstrap Fund, aiming to boost stablecoin liquidity in decentralized finance (DeFi) protocols. Managed by Coinbase Asset Management, the new fund has initially deployed funds to Aave, Morpho, Kamino, and Jupiter, with plans to expand to more protocols and stablecoins. The fund primarily provides liquidity in USDC and EURC, with the potential to expand to other currencies in the future.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.