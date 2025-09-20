Coinbase CEO: We will build a financial super application to replace traditional banks

PANews reported on September 20th that Coinbase CEO Brian Armstrong confirmed in an interview with Fox Business that the company's vision is to build Coinbase into a full-service crypto "super app" that replaces traditional banks. The company plans to offer a full suite of financial services, from payments to credit cards and rewards, all powered by crypto. He stated: "Yes, we do want to be a super app that offers a variety of financial services, and I believe cryptocurrencies have the power to do that."
