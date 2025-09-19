Coinbase Launches USDC On-Chain Lending Service

PANews reported on September 18th that, according to the Coinbase blog, Coinbase has launched an on-chain USDC lending service. Users can borrow USDC on the Base chain through the Morpho and Steakhouse Financial protocols, with current annualized returns up to 10.8% . Funds will be linked to the Morpho protocol from the Coinbase smart contract wallet and allocated by Steakhouse Financial to different markets to optimize returns. Users can withdraw funds at any time. This service is currently available in the United States (excluding New York State), Bermuda, and some other countries.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.