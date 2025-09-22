The post Coinbase Partner Cardless Raises $60M to Expand Credit Card Programs appeared first on Coinpedia Fintech News
Cardless, a credit card startup partnered with Coinbase, raised $60 million in new funding to expand its features and launch new programs with major brands like Coinbase and Bilt Rewards. Led by Spark Capital, this fundraising helps Cardless accelerate growth in a market traditionally dominated by legacy banks. Cardless’s API-driven platform enables brands to build customized credit card experiences quickly, improving loyalty and user engagement while managing compliance and support behind the scenes.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.