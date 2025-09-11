Coinbase Research Director: Digital Asset Vault Enters PvP Phase, BTC and ETH Holdings Rise

PANews reported on September 11th that David Duong, Head of Research at Coinbase, stated that the digital asset treasury (DAT) market has entered a "player-versus-player" competition phase, with early scarcity premiums fading and market demands for execution and differentiation increasing. BTC-specific DATs already hold over 1 million, representing approximately 5% of the circulating supply; ETH-specific DATs hold approximately 4.9 million, valued at approximately $21.3 billion, representing over 4% of the circulating supply. Early entrants such as MicroStrategy once enjoyed a premium over their net asset value, but this premium has narrowed with increasing competition and regulatory constraints.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.