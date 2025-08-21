Coinbase Research Head: Stablecoin Market Cap Could Reach $1.2 Trillion by 2028

PANews reported on August 21st that David Duong, head of research at Coinbase, projected the stablecoin market capitalization to reach $1.2 trillion by 2028. Coinbase Research employed a stochastic approach, using 20,000 Monte Carlo-like autoregressive modeling simulations, to analyze the potential market size. While stablecoin growth dynamics are difficult to fully predict, their gradual adoption among consumers and businesses could have a compounding effect on market size.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.