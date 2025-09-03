Coinbase to List Awe (AWE) on the Base Network

PANews reported on September 3rd that Coinbase will support AWE ( Awe ) on the Base network. Users can only transfer AWE assets through the Base network; transfers through other networks will result in loss of funds. The AWE-USD trading pair will be available in phases once liquidity conditions are met, and restrictions may apply in some regions.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.