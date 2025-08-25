CoinPoker anuncia el Creator Squad con Corey Eyring, Frankie C. y Ryan Depaulo

Tres de los influencers de póker más populares —Ryan Depaulo, Frankie C y Corey Eyring— se han unido a CoinPoker para formar el Creator Squad, una audaz iniciativa que llevará el contenido y el entretenimiento de póker al siguiente nivel.

Con millones de visualizaciones, clips virales y una pasión compartida por contar historias de póker sin filtros, el Creator Squad estará a la vanguardia de un movimiento que busca hacer que el póker sea más accesible y culturalmente relevante que nunca.

“Nos estamos asociando con talento de primer nivel para hacer que el póker sea más entretenido y auténtico que nunca (…) El Creator Squad marca un paso importante en la construcción de una marca impulsada por creadores que conecta con la audiencia digital actual”, dijo John Scanlon, COO de CoinPoker.

Conoce al Creator Squad

Ryan Depaulo – Campeón de la WSOP, grinder callejero y el comodín definitivo del póker.

– Campeón de la WSOP, grinder callejero y el comodín definitivo del póker. Frankie C – El cineasta del póker, que convierte cada vlog en un espectáculo.

– El cineasta del póker, que convierte cada vlog en un espectáculo. Corey Eyring – La estrella emergente que redefine el drama de las altas apuestas con energía cruda y auténtica.

Estos tres creadores de contenido aportan un estilo incomparable, narrativas únicas y gran alcance en redes sociales. Ahora, bajo la bandera de CoinPoker, se unen para revolucionar el espacio del póker online.

Qué esperar

El Creator Squad de CoinPoker ofrecerá:

Entretenimiento y narrativas de póker que suben la apuesta.

Nuevos formatos de contenido impulsados por creadores que ponen al póker online en el centro del escenario global.

Una mirada cruda y tras bambalinas al estilo de vida de los jugadores de póker.

“CoinPoker siempre ha creído que el contenido es clave para hacer crecer el juego, y el Creator Squad es la siguiente evolución de esa visión”, dicen desde el casino.

Liderando el camino en entretenimiento de póker

A medida que los principales creadores de contenido de póker continúan dando forma a la identidad y al futuro del juego, CoinPoker está marcando el paso con una plataforma pensada para influencers, fans y jugadores por igual.

Sobre CoinPoker

Fundada en 2017, CoinPoker es una sala de póker online de rápido crecimiento, impulsada por la comunidad y soportada por tecnología blockchain.

Con más de 100,000 jugadores registrados, CoinPoker es reconocida por su filosofía centrada en el jugador, su alta seguridad y sus eventos insignia como la Crypto Series of Online Poker (CSOP) y el Cash Game World Championship (CGWC).

Este trimestre también lanzaron una plataforma de trading de futuros cripto, CoinFutures, integrada en el cliente, junto con su sportsbook, casino y mesas de póker.