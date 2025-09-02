CoinPoker готовит историческую осень: серия CSOP Fall 2025 соберет игроков со всего мира

2025/09/02 22:14

В индустрии онлайн-покера сентябрь обещает стать особенным. С 7 по 29 сентября платформа CoinPoker проведет крупнейшую в своей истории серию турниров – CSOP Fall 2025. В течение 23 дней игроков ждет более 160 событий и рекордный призовой фонд в $6 000 000. Для одних это шанс впервые попробовать себя в большом турнире, для других – возможность закрепить статус профессионала. Но объединяет всех одно: атмосфера крупнейшего фестиваля, где каждый турнир – это новая история и новые эмоции.

коин покер

От сателлитов до хайроллеров

CSOP Fall 2025 задуман как серия без барьеров. Организаторы сделали три уровня бай-инов:

– низкий ($2–10) для новичков, – средний ($25–50) для опытных игроков, – высокий ($100–500) для профессионалов и хайроллеров.

Дополнительно CoinPoker добавил $100 000 в виде акций и лидербордов. Это значит, что активные участники смогут бороться не только за призы в отдельных турнирах, но и за дополнительные бонусы. Сателлиты стартуют всего от $0,20, что позволяет попасть в главный фестиваль даже тем, кто никогда раньше не играл крупные турниры.

Ключевые события серии

Особое внимание привлекает открытие фестиваля – Creator Squad Kickoff 7 сентября. В турнире примут участие популярные покерные блогеры и амбассадоры CoinPoker, а на их головы назначены специальные баунти. Такой формат объединяет онлайн-игру и медиа-пространство, создавая уникальное шоу.

Каждое воскресенье будет проходить Boosted Bitcoin Event с гарантией $125 000. Для хайроллеров предусмотрены турниры с крупными бай-инами – например, $5 000 Nemesis и $2 000 PLO.

Но главный акцент сделан на финальное воскресенье 28 сентября, когда в один день состоится серия турниров с общей гарантией более $1 млн. Среди них: – Main Event за $10 с $10 000 GTD, – Main Event за $50 с $50 000 GTD, – Main Event за $500 с $200 000 GTD, – Boosted Bitcoin Event с $125 000 GTD.

Эта дата уже обещает стать исторической в календаре CoinPoker.

Почему CSOP Fall важен для индустрии

коин покер

CoinPoker не просто организует серию – он формирует новые стандарты для онлайн-покера. Использование криптовалюты и блокчейн-технологий обеспечивает честность и прозрачность игры, а быстрые транзакции делают участие удобным для игроков из разных стран. Такой подход делает серию не просто набором турниров, а полноценным игровым сообществом, объединяющим профессионалов, любителей и контент-креаторов.

Что дальше

CSOP Fall 2025 станет очередным шагом в развитии CoinPoker, но и сама индустрия выиграет от такого события. Чем больше масштабных фестивалей появляется на рынке, тем выше интерес к онлайн-покеру и доверие игроков к платформам. Уже сегодня на CoinPoker доступны сателлиты, расписание турниров и все сопутствующие акции. Впереди – три недели игры, где на кону миллионы долларов и тысячи новых историй побед.

 

