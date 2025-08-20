Core Foundation and Hex Trust partner to provide BTC staking services to institutional clients

PANews reported on August 20th that the Core Foundation announced a deep collaboration with digital asset custodian Hex Trust to integrate Core dual staking into Hex Trust's institutional-grade custody system. Hex Trust's fully licensed custody solution simplifies the process for institutions to access Core's BTCFi product, enabling clients to efficiently scale their participation.
This collaboration will provide institutional investors in the Asia-Pacific and Middle East regions with a safe and compliant Bitcoin income channel. By staking Bitcoin and CORE tokens, institutional clients can obtain real on-chain block rewards without transferring or selling Bitcoin, accelerating the development of the BTCFi ecosystem.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.