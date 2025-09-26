Countdown to Launch: Only 25 Days Left to Buy Snorter Bot Token

Snorter Bot Token has raised over $4M and has entered its final 25 days. The Solana-based bot has tapped Solana and Ethereum mempools, has used contract checks to screen launches, and has set 0.85% fees, while the token has provided access, analytics, unlimited snipes, staking and governance.
