CPI Surprise, Jobs Shock Send Bitcoin to $115K as ETFs Pour In
Key Takeaways
- U.S. August CPI came in hotter than expected at 2.9% year-over-year and 0.4% month-over-month, but a surge in weekly jobless claims reinforced rate-cut odds.
- Bitcoin spot ETFs recorded $553 million net inflow (4th straight day), while Ethereum spot ETFs posted $113 million net inflow (3rd consecutive day).
- Wallets holding 100 – 1,000 BTC added roughly 65,000 BTC over the past seven days (30-day net +93,000 BTC), now having a record 3.65 million BTC.
- BTC tested then reclaimed $115,000 (currently ~$115,505); key resistance at $116,300; downside liquidity remains concentrated near $110,000–$107,000.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Vous aimerez peut-être aussi