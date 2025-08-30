Credit Coop, a blockchain-based credit agreement, has secured $4.5 million in seed funding, led by Maven 11 and Lightspeed Faction.

PANews reported on August 30 that according to PRNewswire, the blockchain credit agreement Credit Coop announced the completion of a US$4.5 million seed round of financing, led by Maven 11 and Lightspeed Faction, with participation from Coinbase Ventures, Signature Ventures, Veris Ventures, TRGC and dlab. The new funds will be used to support its construction of a credit agreement based on Spigot smart contracts that converts commercial cash flows into programmable collateral to provide real-time settlement, automated loan services and transparent credit monitoring.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.