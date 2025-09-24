Le altcoin stanno affrontando un test cruciale dopo che il mercato crypto più ampio ha subito un forte selloff innescato da liquidazioni con leva finanziaria. Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione, è scivolata sotto il livello dei 4.200 dollari, segnalando debolezza in tutto il settore. Nel frattempo, Solana e molte altre principali altcoin hanno perso […]Le altcoin stanno affrontando un test cruciale dopo che il mercato crypto più ampio ha subito un forte selloff innescato da liquidazioni con leva finanziaria. Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione, è scivolata sotto il livello dei 4.200 dollari, segnalando debolezza in tutto il settore. Nel frattempo, Solana e molte altre principali altcoin hanno perso […]

Crollo dell’Open Interest delle Altcoin Segnala Tensione di Mercato Oltre Bitcoin

Par : Bitcoinist
2025/09/24 21:35
Altcoin
ALTCOIN$0.0004664+2.30%
Lagrange
LA$0.41005+11.03%
OpenLedger
OPEN$0.7264+0.20%

Le altcoin stanno affrontando un test cruciale dopo che il mercato crypto più ampio ha subito un forte selloff innescato da liquidazioni con leva finanziaria. Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione, è scivolata sotto il livello dei 4.200 dollari, segnalando debolezza in tutto il settore. Nel frattempo, Solana e molte altre principali altcoin hanno perso oltre il 10% del loro valore in poche ore, sottolineando la rapidità e l’intensità della correzione.

Questa ondata di liquidazioni ha alimentato il dibattito tra investitori e analisti sul fatto che il mercato stia entrando in una fase correttiva più profonda o si stia semplicemente “resettando” prima di un nuovo impulso rialzista. Con miliardi di dollari spazzati via dalle valutazioni delle altcoin in una sola sessione, l’evento ha aumentato l’incertezza e lasciato i trader in tensione.

Wipeout dell’Open Interest sulle Altcoin

L’analista Maartunn ha evidenziato che il “flush” delle altcoin sta accelerando, indicando la portata delle liquidazioni come prova del fatto che le posizioni eccessivamente a leva vengono forzatamente eliminate dal mercato. Sebbene dolorosi nel breve termine, simili reset vengono spesso considerati salutari per la stabilità dei prezzi nel lungo periodo, in quanto eliminano l’eccesso di speculazione.

Secondo i dati condivisi da Maartunn, le altcoin hanno subito uno dei “flush” più gravi degli ultimi mesi, con 8,0 miliardi di dollari in open interest spazzati via in poche ore. Per confronto, Bitcoin ha registrato una riduzione molto più contenuta, di circa 1,5 miliardi di dollari, evidenziando l’impatto sproporzionato che il selloff ha avuto sulle altcoin. Ciò significa che i trader, molti dei quali altamente esposti con leva, hanno subito le perdite maggiori durante l’evento di liquidazione.

L’entità del crollo è significativa. Le perdite in open interest sulle altcoin sono state oltre cinque volte superiori a quelle di Bitcoin, suggerendo che le posizioni speculative nel settore fossero molto più rischiose e vulnerabili a forti ribassi. Sebbene Bitcoin resti l’ancora del mercato, il divario tra Bitcoin e l’universo altcoin si sta riducendo, riflettendo un cambiamento nelle strategie e nell’esposizione al rischio.

Per gli investitori, questo solleva domande importanti. Da un lato, un “flush” così drastico elimina spesso l’eccesso di leva dal sistema, aprendo la strada a un’azione dei prezzi più sana nel medio termine. Dall’altro, la portata delle perdite potrebbe segnalare una fragilità persistente e la possibilità di ulteriore volatilità se la fiducia non tornerà rapidamente.

I prossimi giorni saranno decisivi. Gli analisti stanno osservando da vicino se le altcoin riusciranno a stabilizzarsi intorno a livelli di supporto chiave o se la pressione ribassista guiderà un nuovo leg down. Con Bitcoin che mostra relativa resilienza, le altcoin devono ora dimostrare di poter resistere allo shock e ricostruire lo slancio in un mercato ancora scosso da miliardi di liquidazioni.

Analisi della capitalizzazione totale esclusi i primi 10 asset

Il grafico della capitalizzazione complessiva del mercato crypto esclusi i primi 10 coin mostra che il settore altcoin è a un momento decisivo. Attualmente valutato intorno ai 305 miliardi di dollari, il mercato si è ripreso significativamente dai minimi del 2022 e 2023, ma resta ben lontano dal picco storico sopra i 600 miliardi.

L’azione dei prezzi evidenzia che, dopo una lunga fase di consolidamento, le altcoin hanno stabilito un trend rialzista costante, supportato dalle medie mobili a 50 e 100 giorni, ora entrambe in pendenza positiva. La media mobile a 200 giorni si è appiattita e ha iniziato a virare al rialzo, segnalando un miglioramento della struttura del mercato. Tuttavia, il recente rifiuto vicino alla resistenza dei 320 miliardi mostra che i venditori restano attivi ai livelli più alti.

La capacità del mercato di mantenersi sopra i 280 miliardi di dollari sarà cruciale per conservare lo slancio rialzista. Una rottura al di sotto potrebbe innescare correzioni più profonde, mentre un consolidamento sopra questa zona suggerirebbe forza e potenziale di espansione.

Escludendo asset di punta come Bitcoin ed Ethereum, questo indice riflette il crescente appetito degli investitori per progetti a bassa capitalizzazione. La resilienza di questo settore nonostante la recente volatilità segnala che il gusto per il rischio sta tornando. Se le condizioni generali miglioreranno, le altcoin fuori dalla top 10 potrebbero guidare la prossima fase di crescita del mercato.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

FCA, crackdown on crypto: Consumer Duty and custody rules

FCA, crackdown on crypto: Consumer Duty and custody rules

Crypto regulation in the United Kingdom enters a decisive phase. The FCA has initiated a consultation to set minimum standards.
Partager
The Cryptonomist2025/09/17 22:50
Partager
Sony PlayStation's State of Play stream returns on September 24

Sony PlayStation's State of Play stream returns on September 24

Sony PlayStation plans to host its State of Play stream on September 24, starting from 2 pm ET.
Streamflow
STREAM$0.05737-0.33%
PlaysOut
PLAY$0.03923+2.48%
Partager
Cryptopolitan2025/09/24 20:58
Partager
Brazil's Central Bank's New Foreign Exchange Rules May Affect Crypto Exchanges

Brazil's Central Bank's New Foreign Exchange Rules May Affect Crypto Exchanges

PANews reported on September 24th that according to Cryptonews, Brazil's central bank has proposed new regulations for the foreign exchange (forex) industry, potentially further restricting cryptocurrency exchanges. The proposal, released for public consultation, solicits feedback. While the proposal does not directly address cryptocurrency trading and exchanges, as currently formulated, the rules would affect trading platforms that allow customers to transfer money internationally or sell cryptocurrencies for currencies other than the Brazilian real. The new regulations would bring the largely unregulated forex industry under regulatory oversight, forcing providers to apply for licenses, submit customer transaction data, use designated entry/exit points for deposits and withdrawals, and cap single transactions at $10,000. The central bank aims to increase transparency among forex platforms, and local media warn that cryptocurrency exchanges involved in money transfers could be affected, and exchanges operating overseas could also be subject to restrictions. The consultation period runs until November 2nd.
RealLink
REAL$0.06357+5.66%
Capverse
CAP$0.11765+0.64%
MAY
MAY$0.03976-0.99%
Partager
PANews2025/09/24 20:52
Partager

Actualités tendance

Plus

FCA, crackdown on crypto: Consumer Duty and custody rules

Sony PlayStation's State of Play stream returns on September 24

Brazil's Central Bank's New Foreign Exchange Rules May Affect Crypto Exchanges

HBAR Technology Principles Applied in XRP Tundra’s Wealth-Generating Dual Token Presale

Live Nation CEO says demand is unmistakable, concert tickets are underpriced