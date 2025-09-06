Cross-Strait Procuratorial System Seminar to Study Legal Application of New Property Crimes Involving Virtual Currency

PANews reported on September 6 that according to the Fujian Procuratorate official account, the 2025 Cross-Strait Procuratorial System Seminar was held in Putian, Fujian yesterday. Participants took the challenges and responses of procuratorial practice in the digital age as the theme, and conducted discussions and exchanges on three topics: research on the application of laws for new property crimes such as virtual currency, research on the collection and acceptance of digital evidence, and research on compulsory measures and disposal of property involved in the case.

