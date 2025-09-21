Crypto.com Custody integreert Sei voor veilige opslag

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Instellingen kunnen SEI-tokens voortaan veilig opslaan via Crypto.com Custody, nu het platform integreert met het Sei Network. Dit geeft instellingen toegang tot cold storage, met extra nadruk op veiligheid en naleving van wet- en regelgeving. Wat is Crypto.com Custody en wie gebruikt het? Crypto.com Custody biedt een oplossing voor de veilige opslag van digitale activa. De dienst is gericht op professionele gebruikers zoals fondsen, handelsplatforms en vermogende klanten. Doordat de tokens offline worden bewaard in cold storage, wordt het risico op verlies of diefstal aanzienlijk verkleind. Instellingen hechten veel waarde aan betrouwbaarheid. Ze hebben behoefte aan zekerheid, strikte beveiliging en naleving van regelgeving. Crypto.com voorziet hierin via een gereguleerd platform dat is onderworpen aan externe controles, gebruikmaakt van geavanceerde beveiligingsprotocollen en werkt met geïntegreerde risicomodellen. Het product is ontwikkeld met het oog op institutionele eisen. Over Sei: een snelle Layer-1 blockchain voor instellingen Sei is een relatief nieuwe blockchain, operationeel sinds 2023, die zich richt op snelheid, schaalbaarheid en gebruiksgemak. Deze Layer-1-keten is ontworpen voor toepassingen binnen de DeFi-sector en high-frequency trading. Met de SEI-token als native activum en een technische opzet die prestaties optimaliseert, positioneert Sei zich als geschikte infrastructuur voor partijen met hoge operationele eisen. De integratie met Crypto.com Custody sluit aan op die focus. https://t.co/vCNztATkNg integrates with @SeiNetwork to provide secure institutional custody. Read more here: https://t.co/PM8pRVfIu7 pic.twitter.com/zJCXD6svsD — Crypto.com (@cryptocom) September 19, 2025 Details van de samenwerking tussen Crypto.com en Sei Dankzij deze integratie kunnen instellingen hun SEI-tokens veilig opslaan via Crypto.com Custody. Dit maakt het voor deelnemers aan het Sei-ecosysteem, waaronder validatoren, investeringsfondsen en andere dienstverleners, eenvoudiger om hun posities te beheren binnen een gereguleerd kader. Op 19 september 2025 werd de samenwerking formeel aangekondigd. De stap past in een bredere ontwikkeling waarin de institutionele adoptie van crypto-infrastructuur groeit. Custody-diensten zoals deze worden steeds belangrijker voor projecten die op professioneel niveau opereren. Institutionele impact: waarom custody van SEI ertoe doet Voor veel instellingen is betrouwbare opslag van activa essentieel om deel te nemen aan een blockchainnetwerk. Door SEI-tokens beschikbaar te maken binnen een gereguleerd bewaarplatform, verlaagt Sei de drempel voor professionele toetreders. De samenwerking maakt het project toegankelijker voor een diverser publiek zonder afbreuk te doen aan de technische basis. Tegelijkertijd breidt Crypto.com zijn lijst van ondersteunde blockchains uit, wat de aantrekkingskracht van het eigen platform vergroot. https://t.co/lyOVJzS9XA Custody has officially integrated with @SeiNetwork, bringing institutional-grade, regulated custody to $SEI token. This partnership unlocks secure access for institutions and HNW clients to hold, manage, and deploy SEI in treasury, validator, and… pic.twitter.com/opFL1ykWKh — DeFi Mago (@defi_mago) September 19, 2025 Crypto-custody groeit: Sei en Crypto.com als voorbeeld Deze samenwerking onderstreept hoe snel institutionele standaarden binnen crypto zich ontwikkelen. Steeds meer professionele partijen betreden een markt die traditioneel werd gedomineerd door particuliere beleggers. Oplossingen zoals deze — gericht op veiligheid, schaalbaarheid en vertrouwen — vormen de ruggengraat van een volwassen wordende infrastructuur. Zowel Sei als Crypto.com versterken hiermee hun positie in een markt waarin institutionele adoptie in hoog tempo groeit.

Het bericht Crypto.com Custody integreert Sei voor veilige opslag is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 