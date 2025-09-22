Crypto.com Rejects Claims of Hidden User Data Breach, Labels Reports “Unfounded”

Crypto.com has denied allegations that it concealed a 2023 security incident involving user data, dismissing the claims as misinformation. The rebuttal follows a Bloomberg report citing a hacker group member who alleged the exchange had been compromised. The report suggested that phishing attacks allowed access to a Crypto.com employee account, exposing personal data. Blockchain investigator […]
