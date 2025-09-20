Crypto custody company BitGo disclosed in its IPO filing that its first-half revenue was $4.19 billion, a nearly fourfold increase year-on-year.

PANews reported on September 20th that cryptocurrency custodian BitGo, in its US initial public offering (IPO) filing filed on Friday, reported a near-quadruple increase in revenue for the first half of 2025. In the six months ending June 30th, BitGo reported profit of $12.6 million on $4.19 billion in revenue, compared to $30.9 million in profit and $1.12 billion in revenue in the same period last year. BitGo plans to list on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "BTGO." Goldman Sachs and Citigroup are the lead underwriters for the offering.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.