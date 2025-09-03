Crypto et aviation : Emirates choisit le XRP pour 2026

Envie de réserver votre vol en crypto ? C’est pour bientôt. Emirates vient de sceller un partenariat signé avec Crypto.com Pay pour permettre les paiements en crypto-monnaies, dont le XRP, dès 2026. Une petite révolution pour l’industrie aérienne : la compagnie, portée par sa stratégie tech-savvy , vise à séduire une nouvelle génération de voyageurs connectés cherchant flexibilité et rapidité. Nous sommes en plein dans le dynamisme crypto de Dubaï, soutenu par un cadre réglementaire clair via la VARA. Bref, la réservation de vols en crypto devient une réalité imminente.

Une alliance stratégique pour démocratiser la crypto dans les voyages

Afin de franchir un cap, Emirates à signer ce mémorandum d’entente avec Crypto.com. L’option de paiement crypto vise à inclure les billets, les surclassements et même les achats à bord, avec des actifs classiques comme le BTC, l’ETH, les stablecoins ou possiblement le XRP. C’est un signal fort : la crypto n’est plus juste spéculation, elle devient un mode de paiement grand public, fluide et sécurisé.

L’UAE creuse l’écart en tant que hub crypto pour le voyage

L’entrée d’Emirates dans l’univers crypto n’est pas un hasard. Dubaï est déjà pionnière dans le domaine, grâce à la multiplication d’initiatives crypto-friendly (plus de 650 entreprises dans la zone DMCC et la régulation VARA). Avec des aéroports, enseignes et services publics en phase avec l’ère digitale, l’émirat se positionne clairement comme le futur hub des transactions en crypto.

Conclusion

Le partenariat entre Emirates et Crypto.com marque un tournant. Oui, vous pourrez bientôt payer vos billets en crypto via Crypto.com Pay dès 2026. L’aviation adopte finalement la crypto pour ce qu’elle est : un véritable mode de paiement. Mais au-delà du billet d’avion, ce sont des projets comme Bitcoin Hyper ou Snorter Token qui montrent comment la crypto peut évoluer : entre infrastructures solides, utilité réelle, vision communautaire et opportunités spéculatives calculées.

La vraie question est maintenant : préférez-vous suivre le changement, ou le regarder passer de loin ? Cette alliance entre grands acteurs du voyage et crypto-actifs bien bâtis, est l’un des signaux les plus clairs que la crypto entre dans une nouvelle phase.