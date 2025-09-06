Crypto maakt verschuiving naar nuttige betalingen

Crypto staat bekend om volatiliteit. Maar steeds meer signalen wijzen op een andere toekomst: betalingen die schaalbaar en onzichtbaar werken. Waar all-time highs jarenlang de krantenkoppen haalden, zijn het nu initiatieven als PayPal's crypto checkout en nieuwe regelgeving rond stablecoins in de headlines. Van speculatie naar utility PayPal voegde deze zomer crypto toe aan de kassa voor Amerikaanse handelaren. Daarmee kunnen consumenten met meer dan honderd tokens en wallets betalen, waarbij de afwikkeling achter de schermen gebeurt in stablecoins of fiat. Volgens PayPal kunnen internationale betalingen met deze infrastructuur tot 90% goedkoper worden verrekend. Dat is een grote verschuiving in hoe geldstromen grensoverschrijdend werken. Waar traders vooral winst zoeken in koersschommelingen, levert dit directe waarde op voor miljoenen bedrijven en gezinnen. Tired: Paying high transaction fees for international payments. Wired: Reducing costs up to 90% by offering pay with crypto for payments. ✅ Reduce international transaction fees by up to 90% ✅ Offer 100+ cryptocurrencies and eligible wallets at checkout✅ Get immediate… pic.twitter.com/3XgOXW2Smr — PayPal (@PayPal) July 28, 2025 Regelgevers kiezen voor betalingen Een tweede belangrijke trend: regulering volgt het pad van betalingen, niet van handel. In Europa zorgt MiCA voor uniforme regulatie voor stablecoins. Singapore hanteert ondertussen strikte regels voor reserves, inwisselbaarheid en transparantie van stablecoins, en Hongkong verstrekt sinds kort officiële licenties aan uitgevers. Waar handel in veel landen nog in een grijs gebied blijft, wordt crypto voor betalingen steeds meer als financiële infrastructuur behandeld. Voor developers is dit een kantelpunt. Voor het eerst bestaat er een duidelijk pad om compliant betalingsproducten te bouwen, zonder maandenlange onzekerheid of dreigende sancties. Massale adoptie komt onzichtbaar De ironie is dat de eerste golf van massale adoptie waarschijnlijk ongemerkt voorbijgaat. Consumenten zullen simpelweg betalen via hun vertrouwde apps, zonder te beseffen dat de transactie op stablecoinrails plaatsvindt. Naast PayPal hebben ook bedrijven als JD.com aangekondigd dat ze stablecoin licenties willen aanvragen in meerdere markten, om zo internationale afrekeningen te versnellen. Het zijn dit soort stappen die crypto van nicheproduct naar achterliggende infrastructuur duwen. Kritiek en risico's Niet iedereen juicht de ontwikkeling toe. Voorstanders zien stablecoins als dé manier om crypto praktisch en schaalbaar te maken, maar critici waarschuwen dat te veel macht terugvalt bij grote betaalbedrijven. Centrale banken zoals de ECB wijzen bovendien op systeemrisico's en mogelijke impact op het monetaire beleid. Die zorgen zijn terecht. Grootschalig gebruik van stablecoins betekent dat toezichthouders meer nadruk leggen op audits, reserves, en realtime monitoring. Toch zien veel bedrijven dit niet als rem, maar juist als voorwaarde om wereldwijd te kunnen opschalen. Betalingen veranderen wie profiteert Het nut van crypto betalingen gaat verder dan technologie: het verschuift de waarde in de economie. Remittances die vroeger 5-10% aan kosten opslokten, dalen nu naar ongeveer 0,99% bij PayPal's nieuwe programma. Dat is direct meer koopkracht voor gezinnen en kleine ondernemers. Bedrijven die zich ontwikkelen tot gereguleerde financiële nutsbedrijven zullen hiervan het meest profiteren. Stablecoins fungeren als de rails waarop dit gebeurt, met een groeiende rol als brug tussen traditionele financiën en crypto. Doe je eigen onderzoek.

