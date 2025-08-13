Crypto markets generally rose, with ETH leading the way above $4,600

PANews reported on August 13th that according to SoSoValue data, the crypto market continued its upward trend today after a slight pullback, with a 24-hour gain of approximately 2% to 7%. ETH rose 7.33% to above $4,600, approaching its all-time high; BTC edged up 0.41% to around $119,000. The AI sector rebounded 5.26%, with TAO and RENDER rising 6.31% and 6.64%, respectively, and FARTCOIN up 18.39%. The Layer 2 sector rose 5.09%, with MNT and TIA up 6.67% and 7.30%, respectively. The Layer 1 sector rose 4.88%, with ADA and SOL up 6.61% and 9.97%, respectively. The DeFi sector rose 4.64%, with LINK up 10.38%. The Meme sector rose 4.01%, with PEPE up 6.72%. The CeFi and PayFi sectors each rose 2.06%, with LTC up 6.64%.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.