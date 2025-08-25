Crypto nieuws vandaag: 4.000 BTC naar ETH, 401(k), $200 mrd

Crypto nieuws vandaag start met het marktbeeld. De wereldwijde cryptocurrency-marktkapitalisatie is vandaag $ 3,95 biljoen, een verandering van 2,8% in de afgelopen 24 uur. Het totale transactievolume staat op $ 196 miljard. Bitcoin-dominantie staat op 56,3% en Ethereum-dominantie op 14,1%. De grootste stijgers komen uit het Polkadot-ecosysteem en het XRP Ledger-ecosysteem. Hoogtepunten: $ 3.945.601.906.339 marktkap en $ 196.342.623.110 volume in 24 uur. Trending: Ethereum ($ 4.589,94; +3,8%), Bitcoin ($ 111.418; +2,9%), Hyperliquid ($ 44,88; +1,9%). Grootste stijgers: Donkey, Ontology, Codatta. Tegen deze basis zet Crypto nieuws vandaag vijf thema’s neer: een BTC naar ETH-rotatie, 401(k) toegang in de VS met risico’s, een daling van $ 200 miljard, Ethereum dicht bij $ 5000, en lage on-chain fees die druk geven op miners. 4000 BTC verkocht voor Ethereum On-chain analisten volgen een lang slapend adres dat 4000 BTC naar beurzen stuurde en omzette in ETH. Eerder ging 300 BTC naar een derivatenplatform en werd ingewisseld voor ETH. De handelaar bouwde twee posities op: een long van 135.265 ETH met een gemiddelde van $ 4295 en een spotpositie van 122.226 ETH met een gemiddelde van $ 4377. Samen komt dit uit op 179.448 ETH tegen een gemiddelde rond $ 4490. De papieren winst loopt in de honderden miljoenen dollars. Dit speelt na een eerdere Bitcoin-piek rond $ 124.500 en daarna een test van steun rond $ 115.000. Voor Crypto nieuws vandaag telt de richting. Kapitaal verschuift van BTC naar ETH terwijl dominantie beweegt. Grote adressen sturen op relatieve kracht. De transacties en positie-omvang maken dat zichtbaar. 401(k) toegang: kans op instroom, maar met beheerrisico Een recente maatregel opent de deur voor crypto in 401(k)-plannen in de Verenigde Staten. Daarmee komt een grote spaarpot in beeld. Het totale 401(k)-vermogen is biljoenen dollars groot. Dat kan vraag naar crypto-producten opleveren, mits uitvoering en kosten op orde zijn. Kosten zijn een eerste aandachtspunt. Standaard 401(k)-fondsen rekenen lage beheerkosten. Diverse crypto-producten rekenen hogere percentages. Dat drukt het netto rendement voor deelnemers. Daarnaast spelen liquiditeit, transactiekosten en het beheer van volatiliteit een rol. Juridisch is er de fiduciaire plicht. Werkgevers en beheerders moeten aantonen dat selectie, risico-uitleg en kosten passend zijn. Operationeel vergen forks, airdrops en snelle koersbewegingen aanpassingen in registratiesystemen en custody. Marktdruk: $ 200 miljard eraf en een zesweekse bodem voor Bitcoin De markt leverde in korte tijd veel in. De totale marktkapitalisatie daalde met ongeveer $ 200 miljard en schoot opnieuw onder $ 4 biljoen. Bitcoin zakte tot onder $ 111.000, een niveau dat in zes weken niet in beeld was. ETH leverde meer dan 3% in op dagbasis. Meerdere grote munten noteerden dalingen tussen 7 en 8%. Intraday was de reeks duidelijk. Een stijging richting $ 117.000, een terugval naar $ 115.000 en daarna door naar onder $ 111.000. De BTC-dominantie bleef rond 56%. Liquiditeit draait snel. Selectie en geldbeheer gaan voor snelheid. Ethereum dicht bij $ 5000: drijvers en niveau’s Ethereum bewoog naar een recordzone. De koers tikte in het weekend $ 4945 tot $ 4948 aan, afhankelijk van de referentie. Rond publicatie noteerde ETH ongeveer $ 4935, een stijging van circa 4% op de dag. Opmerkingen van de centrale bank over mogelijke renteverlagingen vormden een rugwind. Belangrijke drijver is de netto instroom in spot-ETF’s op ETH, die op een piekdag meer dan $ 1 miljard bereikte. De trend was de laatste weken sterker dan bij BTC-producten. Daarnaast helpt duidelijkheid over stakingdiensten en stablecoin-kaders op Ethereum. Dat vergroot vertrouwen bij professionele partijen. ETH trekt kapitaal aan via ETF-instroom en beleid. De vraag is hoe dit standhoudt als volatiliteit oploopt. Het volgende niveau blijft de grens rond $ 5000. Steun komt uit aanhoudende instroom en liquiditeit. Lage on-chain fees: ETF’s verleggen vraag, miners onder druk De data uit Azië laten lage transactiekosten op Bitcoin zien, dicht bij dieptepuntniveaus van de laatste jaren. Median fees zijn sinds april 2024 met ruim tachtig procent gedaald. Een deel van de blokken wordt gevuld op 1 sat per vB, en veel blokken raken niet vol. Dat wijst op zwakke vraag naar blockspace. Een verklaring is de verschuiving naar spot-ETF’s en custody. Grote hoeveelheden BTC liggen vast in deze omhulsels en bewegen niet on-chain. Retail-activiteit wijkt uit naar Solana en andere netwerken. Het prijssignaal komt meer uit custodial instroom dan uit on-chain drukte. Voor miners heeft dit gevolgen. Na de halvering naar 3,125 BTC per blok kwam in juli minder dan 1% van de blockopbrengst uit fees. De sector reageert. Beursgenoteerde miners bouwen AI- en HPC-diensten uit om inkomsten te stabiliseren. Bedrijven die dit pad volgen worden daarvoor beloond. Partijen zonder diversificatie blijven gevoelig voor stroomkosten, afschrijving en een fee-markt die niet aantrekt. Voor Crypto nieuws vandaag is de boodschap helder. Prijs kan hoog staan terwijl on-chain gebruik laag blijft. Dat verandert het verdienmodel van miners. Portefeuille-implicaties voor Nederlandse beleggers Rotatie en relatieve kracht: de verschuiving van BTC naar ETH is concreet: verkoop van 4.000 BTC en een grote opbouw in ETH-posities. Dit vergroot de kans dat ETH tijdelijk leidt. Werk met tranches. Leg niveaus vast voor in- en uitstap. Crypto nieuws vandaag volgt deze rotatie als leidraad. 401(k) en instroomkans: toegang tot 401(k) biedt ruimte voor vraag, maar kent kosten, juridische plichten en operationele eisen. Adoptie hangt af van infrastructuur die forks en airdrops verwerkt en custody borgt. Voor koersimpact is timing van beleid en implementatie doorslaggevend. Regime na de $ 200 miljard daling: de daling tot een zesweekse bodem laat zien hoe snel sentiment draait. Reken op versnelling omlaag en snelle rebounds. Beheer posities strak. Gebruik cash om fouten te beperken. ETH richting $ 5000: ETF-instroom en beleidsduidelijkheid verklaren de stap naar de grens. Blijft instroom staan, dan blijft ETH dicht bij het niveau. Bij terugval geven diezelfde stromen steun. Miners en fee-modellen: lage fees en lagere block rewards vragen om diversificatie. Voor beleggers in mining-aandelen of hash-exposure verschuift de winstbron. Volg AI/HPC-omzet en stroomcontracten. Kijk verder dan hashrate alleen. Samenhang en vooruitzicht voor morgen Crypto nieuws vandaag verbindt vijf lijnen. De BTC naar ETH-rotatie laat zien dat grote stromen koersen sturen. 401(k) toegang kan vraag openen, mits kosten en beheer passen. De $ 200 miljard daling toont het tempo van sentiment. ETH blijft dicht bij $ 5000 zolang instroom aanhoudt. Lage fees verleggen waardecreatie bij miners naar diensten buiten mining. Voor morgen: volg ETF-instromen, on-chain fees en relatieve sterkte tussen BTC en ETH. Werk met duidelijke niveaus en houd liquiditeit paraat.

