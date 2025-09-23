Crypto VC firm Archetype raises $100 million for its third fund

PANews reported on September 23rd that according to Fortune magazine, crypto venture capital firm Archetype announced that its third fund has raised $100 million. The fund will focus on supporting early-stage seed rounds for blockchain companies. Archetype raised its first $55 million fund in 2021 and then raised a second $155 million fund in 2022, at the peak of the previous cryptocurrency bull market. Although Archetype's third fund is smaller, at only $100 million, Egan said that choosing the right supporters (i.e., limited partners) was a deliberate decision, and only one new LP was introduced. PANews reported on September 23rd that according to Fortune magazine, crypto venture capital firm Archetype announced that its third fund has raised $100 million. The fund will focus on supporting early-stage seed rounds for blockchain companies. Archetype raised its first $55 million fund in 2021 and then raised a second $155 million fund in 2022, at the peak of the previous cryptocurrency bull market. Although Archetype's third fund is smaller, at only $100 million, Egan said that choosing the right supporters (i.e., limited partners) was a deliberate decision, and only one new LP was introduced.