Cryptocurrency Prices Reach New Heights

Par : Coinstats
2025/08/24 16:08
Cryptocurrency markets have remained relatively stable this weekend, but experts anticipate an uptick in volatility in the days to come. Frequent alerts about potential sharp movements keep enthusiasts on their toes.
DeFi Boom Lifts AAVE: Technical Charts Point to 135% Price Rally

The total value locked (TVL) in DeFi protocols has climbed above $167 billion, according to DeFiLlama. It is now moving closer to the all-time high of $212 billion set in December 2021. DeFi TVL surged after the 2024 U.S. elections, reflecting expectations of a more favorable regulatory environment for cryptocurrencies. Institutional players—including banks, asset managers, […] The post DeFi Boom Lifts AAVE: Technical Charts Point to 135% Price Rally appeared first on CoinChapter.
Coinstats2025/08/24 16:12
Hut 8, a mining company, launched a $1 billion ATM financing program to fund high-performance computing and AI data centers.

PANews reported on August 24th that Bitcoin mining company Hut 8 Corp. has updated its At-the-Market (ATM) stock offering program, allowing the company to raise up to $1 billion through stock sales. The new program replaces Hut 8's previous $500 million plan, launched in December 2024. The new funds will be used to expand its high-performance computing and AI data centers.
PANews2025/08/24 16:23
1 Billion Solfart Tokens Gone, SOL & ETH Holders Cutting the Cheese

The post 1 Billion Solfart Tokens Gone, SOL & ETH Holders Cutting the Cheese appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News The Solfart.io token presale has reached over 1 billion tokens sold. A recent AMA with BeInCrypto helped catapult the already surging sales through a new milestone on Thursday. An analysis of presales transaction addresses reveals that Solana (SOL) and Ethereum (ETH) coin holders are ‘cutting the cheese.’ By cutting the cheese, of course, this refers to the catchy slogan in all of the Solfart (SOLF) token’s viral videos spreading across X, Reddit, and TikTok.    The new memecoin brand presents the ideal of uniting small and mid-size investor funds to create a crypto moonshot event, which everyone can now invest in at Solfart.io to get a cut of the success. As a noble cause, the crypto trading psychology behind the project is working.   Though the presale is only in its second week, there have already been single days where 25 million tokens are sold, with weekly sales totals still growing. SOLF Token Presale Statistics The average presale buy for the Solfat presale is estimated to be around $75.  However, multiple ‘crypto fish’ or sharks have also made their way into the initial coin offering. Presale transaction history reveals the most significant buys in the Solfart ICO were between $1000 and $3000. The most commonly held tokens between buyers are $ETH, $SOLD, and $SHIB.   Although, understandably, many investors hold layer-1 blockchains’ native crypto coins, the SHIB holdings could be revealing an emerging trend that was not expected.  The “Shib Army” may be taking notice of the opportunity in Solfart, as Shiba Inu memecoin tanks in value, which could lead to another surge in $SOLF presales in the coming week. Shiba Inu Investors Join the ICO This prediction is far from concrete; however, this indication would suggest the Solfart brand value is rising fast alongside presales numbers.  Also,…
BitcoinEthereumNews2025/08/24 16:04
