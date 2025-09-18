CryptoQuant: Unrealized profits of whales holding 10,000 to 100,000 ETH hit a new high in November 2021

Par : PANews
2025/09/18 15:37
GAINS
GAINS$0.02576+2.38%
MAY
MAY$0.04381+1.13%
Ethereum
ETH$4,601.98+2.08%
Stage
STAGE$0.0000489+15.05%
Notcoin
NOT$0.001928+3.71%

PANews reported on September 18th that CryptoQuant analyst CryptoOnchain reported that the unrealized profits of medium-sized whales holding 10,000 to 100,000 ETH in Ethereum wallets have climbed to levels last seen in November 2021, when ETH hit its all-time high. This suggests these whales are currently holding significant paper gains, similar to the situation at the previous market peak. Historical data shows that such high levels of unrealized profits are often accompanied by increased selling pressure or profit-taking, potentially influencing price trends. While this may not necessarily trigger an immediate market correction, investor psychology and whale behavior at this stage could have a significant impact on price fluctuations.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Could Lyno Become the Next Ethereum Killer? Inside Its AI-Powered Blockchain Strategy

Could Lyno Become the Next Ethereum Killer? Inside Its AI-Powered Blockchain Strategy

For years, people in crypto have been asking the same question: what’s the next Ethereum killer? Some projects have claimed the title, but few have come close to challenging Ethereum’s dominance. Lyno (LYNO), a fresh entrant, is beginning to catch attention in the crypto space. It is choosing its own lane with an AI-driven blockchain […] The post Could Lyno Become the Next Ethereum Killer? Inside Its AI-Powered Blockchain Strategy appeared first on Live Bitcoin News.
CATCH
CATCH$0.032-0.92%
Sleepless AI
AI$0.1499+10.30%
SecondLive
LIVE$0.01723-0.34%
Partager
LiveBitcoinNews2025/09/18 14:55
Partager
DWF Labs partners with MemeCore, with MemeCore token up 333% since September

DWF Labs partners with MemeCore, with MemeCore token up 333% since September

PANews reported on September 18 that according to official news from DWF Labs, it announced a partnership with MemeCore to support the first L1 project designed specifically for Meme 2.0. The project's token M has risen 20.56% in the past 24 hours and is currently priced at $2.94, up 333% since September.
MemeCore
M$2.74546+13.41%
TokenFi
TOKEN$0.01445+6.09%
L1
L1$0.007663+0.05%
Partager
PANews2025/09/18 15:10
Partager
UK Regulator Proposes New Crypto Rules to Protect Consumers

UK Regulator Proposes New Crypto Rules to Protect Consumers

UK’s FCA proposes crypto rules to boost transparency, protect consumers, and balance innovation with regulation; consultation open until 2026. The United Kingdom has taken a new step toward regulating the fast-growing crypto sector. On Wednesday, the Financial Conduct Authority (FCA) released a consultation paper that sets out how the existing financial rules should apply to […] The post UK Regulator Proposes New Crypto Rules to Protect Consumers appeared first on Live Bitcoin News.
Boost
BOOST$0.093+2.58%
SecondLive
LIVE$0.01723-0.34%
OpenLedger
OPEN$0.86268+3.50%
Partager
LiveBitcoinNews2025/09/18 15:30
Partager

Actualités tendance

Plus

Could Lyno Become the Next Ethereum Killer? Inside Its AI-Powered Blockchain Strategy

DWF Labs partners with MemeCore, with MemeCore token up 333% since September

UK Regulator Proposes New Crypto Rules to Protect Consumers

Best Bitcoin Casinos: 2025’s Top 7 Crypto Casino Platforms

Coinbase Vs. State Regulators: Crypto Exchange Fights Legal Fragmentation