Curve DAO has approved a proposal to establish a credit line of up to 60 million crvUSD for Yield Basis.

PANews reported on September 24th that the relevant voting page indicated that Curve DAO had passed and executed Proposal #1206, which aims to establish a credit line of up to 60 million crvUSD for the Yield Basis project. The proposal proposes adjusting the relevant debt ceiling through the set_debt_ceiling function.
Related reading: Curve founder’s new mainnet is about to be launched. How to use YieldBasis to earn Bitcoin and avoid impermanent loss?
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.