Data: a16z achieved $12.06 million in profits in the past week, leading investment institutions

PANews reported on August 17 that according to Nansen data, in the past week, based on realized profits and losses, a16z achieved a profit of US$12.06 million through 9 wallets, leading investment institutions; Master Ventures achieved a profit of US$2.59 million; and Defiance Capital achieved a profit of US$942,800.

