Data: Among 70,000 YZY users, 11 wallets made profits exceeding $1 million, while 3 lost more than $1 million.

PANews reported on August 28th that according to the latest data from Bubblemaps, the YZY project trading situation shows that a large number of investors have suffered losses. Among the more than 70,000 traders:
- 51,862 people lost between $1 and $1,000
- 5,269 people lost between $1,000 and $10,000
- 1,025 people lost between $10,000 and $100,000
- 108 people lost between $100,000 and $1,000,000
- 3 people lost more than $1,000,000
Meanwhile, only 11 wallets saw profits exceeding $1 million.
