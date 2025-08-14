Data: ARKK's weekly inflow of $5.5 billion ranks first among similar funds

PANews reported on August 14th that Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas tweeted that ARKK saw $5.518 billion in inflows in a single week, topping its peer group. Year-to-date inflows reached $4.683 billion, with a return of 37.24%. Mainstream funds like VOO and QQQ also saw strong inflows during the same period.
