Data: Bitcoin has strong support in the $110,000-114,000 range, with the next resistance level around $117,000

Par : PANews
2025/09/12 21:11
PANews reported on September 12 that according to Cointelegraph, according to Coinglass data, Bitcoin cost basis data shows that strong support levels are between US$110,000 and US$114,000, and the next resistance area is around US$117,000.

