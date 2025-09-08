Data: The top $HYPE holding address achieved $73 million in asset appreciation

PANews reported on September 8th that Aiyi's monitoring showed that the largest individual $HYPE holdings address has realized $73 million in asset appreciation. This address reportedly participated in the Hyperliquid protocol early on, receiving an airdrop of 820,000 tokens and holding them long-term. On the first day of the Token Generation Event (TGE), it invested an additional $4.15 million at an average price of $4.32.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.