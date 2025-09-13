Data: The total market value of stablecoins has exceeded US$290 billion, setting a new record high

PANews reported on September 13 that according to the latest data from Coingecko, the total market value of stablecoins has exceeded US$290 billion, currently reaching US$292,438,649,465, setting a new historical high. It has increased by 0.5% in the past 24 hours, and the 24-hour trading volume is US$116,829,414,452. Among them, Tether’s market value is approximately US$170.11 billion, ranking first; USDC’s market value is approximately US$72.99 billion, ranking second; USDE’s market value is approximately US$13.32 billion, ranking third.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.