Data: USDC circulation increased by approximately 800 million in the past 7 days

PANews reported on August 9th that according to official data, Circle issued approximately 4.9 billion USDC and redeemed approximately 4.2 billion USDC in the seven days ending August 7th, increasing the circulating supply by approximately 800 million USDC. The total circulating supply of USDC is 64.6 billion, with reserves of approximately $64.7 billion, including approximately $9 billion in cash and approximately $55.8 billion held in the Circle Reserve Fund.

