DBS, Franklin Templeton, and Ripple partner to launch trading and lending solutions powered by tokenized money market funds and more

2025/09/18
PANews reported on September 18 that according to Cointelegraph, DBS Bank, Franklin Templeton and Ripple have partnered to launch trading and lending solutions supported by tokenized money market funds and RLUSD stablecoins.

SEC approves new exchange listing standards fast-tracking crypto ETF listings

The SEC approved on an "accelerated basis" listing standards for crypto ETFs, setting the stage for those products to be ready for trading.
2025/09/18
Kaisa Capital surged 250% after the company announced a strategic transformation and launched its RWA tokenization business.

PANews reported on September 18 that according to Jinshi, Kaisa Capital (00936.HK) rose 250% after the company announced a strategic transformation and the development of a real-world asset (RWA) tokenization business layout.
2025/09/18
Bitcoin devs cheer block reconstruction stats, ignore security budget concerns

The post Bitcoin devs cheer block reconstruction stats, ignore security budget concerns appeared on BitcoinEthereumNews.com. This morning, Bitcoin Core developers celebrated improved block reconstruction statistics for node operators while conveniently ignoring the reason for these statistics — the downward trend in fees for Bitcoin’s security budget. Reacting with heart emojis and thumbs up to a green chart showing over 80% “successful compact block reconstructions without any requested transactions,” they conveniently omitted red trend lines of the fees that Bitcoin users pay for mining security which powered those green statistics. Block reconstructions occur when a node requests additional information about transactions within a compact block. Although compact blocks allow nodes to quickly relay valid bundles of transactions across the internet, the more frequently that nodes can reconstruct without extra, cumbersome transaction requests from their peers is a positive trend. Because so many nodes switched over in August to relay transactions bidding 0.1 sat/vB across their mempools, nodes now have to request less transaction data to reconstruct blocks containing sub-1 sat/vB transactions. After nodes switched over in August to accept and relay pending transactions bidding less than 1 sat/vB, disparate mempools became harmonized as most nodes had a better view of which transactions would likely join upcoming blocks. As a result, block reconstruction times improved, as nodes needed less information about these sub-1 sat/vB transactions. In July, several miners admitted that user demand for Bitcoin blockspace had persisted at such a low that they were willing to accept transaction fees of just 0.1 satoshi per virtual byte — 90% lower than their prior 1 sat/vB minimum. With so many blocks partially empty, they succumbed to the temptation to accept at least something — even 1 billionth of one bitcoin (BTC) — rather than $0 to fill up some of the excess blockspace. Read more: Bitcoin’s transaction fees have fallen to a multi-year low Green stats for block reconstruction after transaction fees crash After…
2025/09/18
